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В ГПУ озвучили количество осужденных за преступления против активистов Майдана

В ГПУ озвучили количество осужденных за преступления против активистов Майдана
Суд вынес приговоры по делу о расстреле участников акций протеста на Майдане в 2013 году, уже 35 лицам. Как сообщает replyua.net, соответствующее заявление в прямом эфире одного из телеканалов Украины сделал руководитель ГПУ Юрий Луценко. По его словам, в ведомстве была проведена достаточно серьезная работа и теперь фигурантами судебных разбирательств относительно убийств участников мирных акций протеста в центре Киева являются 152 лица. Луценко подчеркнул, что суд озвучил приговоры уже 35 лицам, а статус подозреваемых предоставили еще 190 гражданам.

«Хотел бы обратить на это особое внимание, так как нередко приходится слышать, что никого не наказали. Это не соответствует действительности», - сказал генеральный прокурор. В то же время, он отметил, что люди имеют все основания критиковать власть за то, что отдавшие приказ стрелять по людям, находившимся на Майдане, преступники до сих пор не понесли наказания. В настоящее время они находятся в России и пытаются скрыться от преследования.

Недавно возглавляющий столичное Главное управление Национальной полиции Андрей Крищенко заявил, что правоохранители не причастны к задержанию участников акций протеста в центре Киева, прошедших вчера в честь третьей годовщины Революции Достоинства.
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