В Луганской области неизвестные напали на штаб «Правого сектора»

20 ноября, в городе Рубежное Луганской области произошло нападение на офис организации «Правый сектор». Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу ПС. В частности, отмечается, что начался процесс поиска злоумышленников по горячим следам, и уже есть некоторые сведения.
В период с семи до девяти часов вечера неизвестные злоумышленники напали на штаб НВР «Правый сектор». Нападающих было от двух до пяти человек, они разрушили окна здания и сняли висевшие возле входа флаги. В связи с данным происшествием в руководстве Луганского областного отделения Национально-освободительного движения «Правый сектор» было принято решение о введении чрезвычайного положения для всех представителей организации
Вчера, в честь празднования Дня достоинства и свободы, глава украинского государства Петр Порошенко вручил награду народному депутату и бывшему руководителю «Правого сектора» Дмитрию Ярощу орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Информация о соответствующем подписанном указе уже размещена на официальном портале президента. Местом проведения церемонии вручения награды стал «Мыстецкий Арсенал».
Стоит отметить, что у Яроша это уже вторая награда государственного уровня. В текущем году ему была вручена юбилейная награда в честь двадцать пятой годовщины независимости Украины.
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