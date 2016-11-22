Украина продолжает закупать ядерное топливо у России

В период с января по сентябрь Украина приобрела ядерное топливо на сумму, превышающую 367 миллионов долларов, сообщает replyua.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
В то же время в Госстате отметили, что за этот период времени атомные электростанции Украины закупили, в основном, российское ядерное топливо на сумму, превышающую 266 миллионов долларов, остальное топливо на сумму сто миллионов было приобретено в Швеции. По данным прошлого года, Украина также закупила больше всего российского топлива, - на сумму 643 миллиона долларов, шведского топлива – всего на 32 миллиона. Примерно такие же показатели были и в 2014 году, когда у Швеции было закуплено топлива на сумму 39 миллионов, а у России – на сумму в 628 миллионов.
Ядерное топливо приобретает государственное предприятие «Энергоатом» по контрактам только с двумя компаниями из Швеции и России. В настоящий момент «Энергоатом» эксплуатирует в Украине 15 энергоблоков, которые оснащены водо-водяными реакторами, общая установленная электрическая мощность которых достигает 13,8 ГВт.
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