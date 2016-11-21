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В Украине работает почти 100 тысяч айтишников

В Украине работает почти 100 тысяч айтишников
Еще год назад в Украине официально работало 89300 компьютерщиков, в нынешнем году их число выросло на 12% и составило 99940 специалистов в сфере IT – подсчитало издание Новое время на основе статистики DOU, сообщает replyua.net.

Зарплатный опрос, проведенный порталом DOU, выявил, что 17,6% участников опроса являются членами команды, которая насчитывает от 1000 и более сотрудников. Рейтинг ТОП-25 компаний Украины выявил 7 фирм, предоставивших рабочие места более тысячи работникам. В общей сложности в них трудятся 17590 сотрудников технического направления. В течение нескольких последних лет наибольшее число компьютерщиков всех направлений работает на компанию EPAM Systems.

В украинской IT-области трудится без малого 100 тысяч специалистов. В их число входят не только программисты, но и тестировщики, администраторы, менеджеры различных проектов. Практически половина от всех задействованных в IT-сфере Украины (более 45%) проживает и работает в столице. После Киева больше всего айтишников в Харькове, Львове, Днепре и Одессе. За первые полгода 2016 заметно активизировались фирмы, ищущие специалистов в области программирования и смежных компьютерных специальностей. Это особенно показательно на фоне практически остановившегося спроса на компьютерщиков в 2014-2015 годах. Рост рынка вакансий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил около 40%.
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