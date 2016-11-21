Суд по делу экс-регионала А.Ефремова отложен на неопределенное время

Сегодня в Киевском районном Печерском суде прошло заседание, по итогам которого был объявлен перерыв на неопределенный период – ссылаясь на сообщение украинской телевизионной службы новостей (ТСН), передает replyua.net.
В течение дня Печерский райсуд столицы проводил очередное судебное слушание, на котором рассматривал вопрос о продлении срока пребывания под стражей для А. Ефремова. Подсудимый должен находиться в следственном изоляторе до 24 ноября 2016г. Решение об этом принял Киевский Апелляционный суд. Защита, числившегося в списках Партии Регионов, бывшего народного депутата выступила с прошением о том, чтобы перенести сегодняшнее заседание на 22 ноября. Так же адвокаты потребовали заменить прокурора со стороны обвинения и судебного секретаря. Суд рассмотрел прошения, счел их недостаточными и отказал представителям защиты.
В итоге, суд завершился оглашением перерыва на неопределенный срок. После объявления решения суда, сторона А. Ефремова заявила об отводе действующего судьи утверждая, что последний ограничивает право подсудимого на защиту. Это не первое прошение адвокатов бывшего депутата об отстранении судьи Владимира Карабаня. Ранее 19 ноября 2016 года суд уже отклонял прошение стороны защиты об отводе судьи.
Напомним, что Александр Ефремов был взят под стражу 30 июля 2016 г. по подозрению в организации и спонсировании незаконной организации «ЛНР», целью которой являлось изменение территориальных границ Украины.
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