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Громадянин РФ просить надати йому статус біженця в Україні. Ситуація неоднозначна

Громадянин РФ просить надати йому статус біженця в Україні. Ситуація неоднозначна
На автомобільному контрольному пункті пропуску «Нові Яриловичі» в Чернігівській області 45-ти річний громадянин Російської Федерації попросив надати йому статус біженця. Про це розповів глава прес-центру Чернігівського прикордонного загону Олександр Дудка, пише агентство «Укрінформ», передає replyua.net.

«У міжнародному автомобільному пропускному пункті «Нові Яриловичі» в момент проходження прикордонного контролю до представників прикордонної служби з проханням надати статус біженця звернувся 45-ти річний громадянин Російської Федерації, пояснивши, що його на батьківщині переслідують», - повідомив прикордонник. Дудка пояснив, що таке бажання отримати статус біженця у громадянина Росії виникло після того, як його почали переслідувати за активну громадянську позицію проти діючої влади. Під час розмови з чоловіком було встановлено, що він деякий час приймав участь у патріотичних рухах Росії, але з часом категорично змінив свою думку та перейшов на інший бік. «На даний момент ситуація залишається невизначеною, тому від коментарів ми утримаємося», - наголосив Дудка. Після розмови та оформлення деяких документів громадянина Російської Федерації пере направили до управління міграційної служби в Чернігівській області.
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