Портников объяснил, почему украинцы начинают разочаровываться в Революции Достоинства

Как передает replyua.net, Виталий Портников в статье на «Еспресо TV» пишет о том, почему не стоит ждать быстрых реформ, а также, почему новую Украину увидят лишь дети тех, кто боролся за ее лучшее будущее во время Революции Достоинства.
Портников пишет, что для большинства украинцев идеальным является государство, где законы соблюдают «власти», а обычные граждане живут «по понятиям». Журналист называет государство такого типа «государством триумфальной анархии». Блогер пишет: «Сегодняшняя годовщина все больше отдаляет нас от тех событий. И чем больше это расстояние, тем больше разочарование: территории, оккупированные Россией, не возвращены под контроль украинских властей, реформы продвигаются очень медленно, уровень жизни падает, поддержка Запада не такая сильная, как хотелось бы, а перспектива евроинтеграции ближе не стала». Большинство украинцев все чаще задает себе вопрос: «За что стоял Майдан?».
Портников объясняет, что ответ на этот вопрос очень прост. «Большинство людей, которые вышли на улицы, хотели одного – отставки Виктора Януковича. Герои-самозванцы могут сколько угодно рассказывать про идеалы и цель, но в моей памяти на всю жизнь отложилось многоголосое скандирование: «Зека – геть!», - сообщает Портников. Журналист пишет, что два года назад в ноябре никто даже подумать не мог, что в Украине будет новый президент, в котором уже многие начинают разочаровываться, а плоды переворота в стране пожнет не украинский народ, а Владимир Путин.
Портников пишет, что большинство украинцев отождествляют Януковича с криминальным режимом, поэтому требовали его отставки. «Но его свержение привело к возврату Украины к олигархическому режиму, при котором в стране царит полный беспредел – законы нарушают и власти, и народ», - сообщает блогер. Портников резюмирует: «У Украины непростое будущее. Нам предстоит демонтировать этот олигархический режим. Но мы не можем требовать соблюдения законов только от властей – нужно начинать с себя. Новая Украина появится не скоро, но, стоит надеяться, что ее уже увидят дети тех, кто стоял на Майдане в 2014 году».
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