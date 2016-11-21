СБУ продовжує розслідувати справу про замах на Шокіна

Служба безпеки України продовжує розслідувати справу про замах на колишнього генпрокурора Шокіна Віктора. Про це повідомили в «Українських новинах» з посиланням на співрозмовника у СБУ, передає replyua.net.
«У кримінальному провадженні за фактом замаху на життя колишнього генпрокурора України Шокіна Віктора триває досудове розслідування в рамках статті 112 Кримінального кодексу України. Цим питанням займається слідчий відділ Головного управління Служби безпеки України. Наразі досудове слідство триває», - зазначається у повідомленні. Також у повідомленні зазначили, що інформацію про досудове слідство можна поширювати лише з дозволу слідчого або прокурора.
Як відомо, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, термін досудового розслідування не може перевищувати одного року з моменту повідомлення особі про підозру. Як повідомлялося близько року тому назад, головний військовий прокурор Матіос Анатолій заявляв, що снайпер обстріляв робочий офіс керівника Генеральної прокуратури Віктора Шокіна. Тоді Служба безпеки запровадила кримінальну справу за фактом замаху на життя генпрокурора; на сьогоднішній день чітких доказів причетності конкретних осіб у слідства немає.
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