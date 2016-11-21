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Глава Нацполіції Києва каже, що Троян - гідний кандидат на посаду керівника Нацполіції України

Глава Нацполіції Києва каже, що Троян - гідний кандидат на посаду керівника Нацполіції України
Голова Головного управління Національної поліції Києва Крищенко Андрій каже, що не хоче займати посаду головного поліцейського в Україні. Про це він заявив під час розмови з кореспондентами «Українських новин», передає replyua.net.

«Мені вистачає обов’язків та роботи на тому робочому місця, на якому я перебуваю зараз. Повірте мені, ця робота займає у мене ввесь час», - сказав керівник київської поліції. В той самий час він зауважив, що Вадим Троян, який наразі являється тимчасовим виконуючим обов’язки керівника Національної поліції України, має всі необхідні якості для того, щоб зайняти цю посаду на постійній основі. «У нього є достатня кількість досвіду, він чудово розбирається у всіх деталях цією посади. Тепер він ще й спробує і попрактикується в цьому, отримає впевненість», - зазначив глава Нацполіції Києва.

Як повідомлялося раніше, Хатія Деканоідзе залишила посаду керівника Національної поліції України. Після її звільнення глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що збирається провести конкурс, хоч він і не передбачений законом, в якому візьмуть участь декілька діючих поліцейських. За проведенням відбору, за словами міністра, будуть слідкувати іноземні незацікавлені спеціалісти, яких він збирається долучити.
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