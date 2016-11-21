Чому Єфремов не назвав Росію агресором?

Колишній керівник парламентської фракції «Партія регіонів» Олександр Єфремов під час засідання Печерського районного суду міста Київ не захотів відповідати на питання кореспондентів щодо збройної агресії Російської Федерації проти України. Про це сьогодні, 21-го листопада, пише видання «ЛІГА.net», передає replyua.net.
«Таке потрібно питати у глави держави. Саме Порошенко підписував Мінські домовленості», - заявив Єфремов, відповідаючи на запитання, чи веде Росія війну проти України. Після цього кореспонденти це раз уточнили, запитавши у нього, чи все таки Російська Федерація – це агресор, чи ні, обурений екс-регіонал сказав: «Я вже вам відповів на всі запитання».
Також журналісти поцікавилися, чи визнає він свою причетність до фінансування самопроголошеної «ЛНР», на що Єфремов сказав: «Може вже досить звинувачувати мене у всіх смертних гріхах?». «На сьогоднішній день не існує такого документа, який би зміг це підтвердити», - наголосив він. Сьогодні у Печерському райсуді проходить засідання, на якому вирішується питання продовження Єфремову терміну утримання під вартою ще на 60 діб. В ході засідання судді залишилися незадоволеними всіма представленими матеріалами від адвокатів колишнього політика.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Ходорковский объяснил Муждабаеву, кому принадлежит Крым