Минобороны: задержания диверсантов в Крыму будут продолжаться

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам Антитеррористической операции сегодня заявил, что провокации российских властей в оккупированном Крыму будут продолжаться, - передает replyua.net.
Андрей Лысенко в эфире «телеканала 112» сообщил, что оккупационные власти Крыма действуют по уже давно разработанной схеме. По его словам, она стала понятна после второй провокации – сотрудники ФСБ получили доступ к личным делам офицеров запаса, которые находились в военных комиссариатах на полуострове. «Они просто приходят, берут личное дело и назначают указанного в нем военнослужащего «украинским диверсантом. У этих военнослужащих действительно есть какая-то военная подготовка, однако они не являются сотрудниками каких-либо подразделений ВСУ», - заявил Лысенко.
Спикер Минобороны Украины отметил, что все эти действия российских спецслужб направлены исключительно на дискредитацию украинской стороны и не имеют ничего общего с реальностью. «Они пытаются создать впечатление об эффективности своей работы, обвинив при этом Украину в подготовке терактов. По нашему мнению, в ближайшее время российских СМИ будут писать о новых фейковых диверсантах и их постановочных задержаниях», - сообщил Лысенко.
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