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Більшу частину платіжок за тепло в Києві перераховувати не будуть

Більшу частину платіжок за тепло в Києві перераховувати не будуть
У Києві місцева влада заявила, що необхідності у перерахуванні платіжок за тепло більшості громадян немає. ПАТ «Київенерго», за словами київських чиновників, виставили справедливі рахунки за споживання теплопостачання. Про це сьогодні, 21-го листопада, під час прес-конференції розповів заступник керівника Київської міської адміністрації Пантелєєв Петро, пише українське агентство «Інтерфакс», передає replyua.net.

«За дорученням міського голови ми провели ретельну перевірку з залученням експертів НКРЕКП та Мінрегіону. Після аналізу спеціалістів було зроблено конкретний висновок – нараховуючи плату за спожите тепло, «Київенерго» використовував методику, яку затвердили постановою №1037 відповідно до вимог діючих законів України. Перевірка показала, що порушень та помилок у процесі нарахування не було. Тому підстав для перерахування більше немає», - заявив він.

Як повідомлялося раніше, обурений явно завищеними сумами в платіжках за тепло прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду заявив, що до руць перевірити це питання. Тоді ж голова МВС Арсен Аваков заявив, що візьметься за перевірку цього питання та встановить, чи з ці помилки були допущені навмисне.
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