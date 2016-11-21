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Некоторые страны ЕС должны учиться в Украины реформам – Порошенко

Некоторые страны ЕС должны учиться в Украины реформам – Порошенко
Сегодня в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. По этому случаю президент Украины Петр Порошенко выступил в «Мыстецьком Арсенале», сообщает replyua.net. Глава государства выразил мнение, что Украина – самая еврооптимистичная страна Европы и посоветовал тем некоторым странам, в которых распространяются скептические мнения о будущем, учиться у Украины, как вести борьбу за основные европейские ценности и как проводить реформы в стране.

Не забыл глава государства вспомнить и о безвизовом режиме: по мнению Порошенко, предоставление права украинским гражданам права на безвизовое посещение стран Евросоюза станет «падением еще одного барьера, существующего в современной цивилизации». Ранее глава государства выразил надежду, что представление ЕС безвизового режима Киеву произойдет до начала запанированного на 24 ноября саммита в Брюсселе.

Говоря о начале событий на Майдане в 2013 году, украинский лидер отметил, что все началось с первой группы несогласных с решением экс-президента Януковича отказаться от подписания Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. Порошенко подчеркнул, что митингующие выступали за сохранение природного движение украинского государства в Европу.
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