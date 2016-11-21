ЄС може повчитися в України - президент

Петро Порошенко вважає, що деяким країнам Європейського союзу є чому повчитися в громадян України, особливо любові до спільних демократичних цінностей. Про це він заявив під час свого виступу з нагоди річниці початку «Революції гідності», повідомляє replyua.net.
«Переглядаючи хроніки з подій на «Майдані», отримуючи результати соціологічних опитувань ми приходимо до висновків, що Україна – це найбільший оптиміст, який бориться за свою незалежність та демократичні цінності серед інших європейських держав», - сказав президент України. в той самий час він відзначив, що наразі в Європейському союзі починають розвиватися антиєвропейські погляди.
«Коли до голів громадян деяких країн Європи потрапляє євроскептичні погляди, то нехай вони згадують Україну, те що з нами сталося кілька років тому, як ми об’єдналися проти тоталітаризму та диктатури. Вони можуть повчитися у нас як правильно любити європейські цінності та реформувати державу», - сказав Порошенко. Також він зауважив, що 21-го листопада 2013 року студенти вийшли на Майдан незалежності в Києві не для того, щоб вимагати якість нереальні дії від влади, а просто не заважати природному руху України до Європейського союзу.
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