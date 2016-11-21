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Порошенко розповів, куди Росія "спустила" власну демократію

Порошенко розповів, куди Росія "спустила" власну демократію
Президент України Петро Порошенко переконаний, що Російська Федерація – це авторитарна держава. Про це він заявив під час свого виступу на Мистецькому арсеналі з нагоди річниці подій на «Майдані», інформує replyua.net.

«Авторитарний режим в Росії, який замочив власну демократію в сортирі, активно застосовує агресивні інструменти для досягнення власних брудних цілей за межами Російської Федерації», - сказав президент України. в той самий час Порошенко зауважив, що на сьогоднішній день Росія має власних людей у Європейському союзі, говорячи про підтримку радикалів лівого та правого рухів у різних країнах. Також він нагадав, що 15-го листопада поточного року комітет ООН підтримав пропозицію України щодо резолюції про ситуація в окупованому Росією Криму. «Це був перший офіційний випадок, коли Російська Федерація була названа в документах ООН тим, ким вона являється – країною-окупантом. А Севастополь та Крим отримали офіційний статус – тимчасово-окуповані території», - наголосив Порошенко. Як відомо, нещодавно у Гаазі заявили, що події, які на сьогоднішній день відбуваються в Криму – це по суті збройний конфлікт між двома державами, пояснивши це тим, що таку назву можна дати ситуації, коли одна або більше країн захоплюють та контролюють території іншої.
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