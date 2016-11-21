Україна не має гострої потреби в траншу від МВФ - міністр фінансів

Голова Міністерства фінансів України Данилюк Олександр каже, що на сьогоднішній день серйозної потреби в допомозі від Міжнародного валютного фонду немає. Про це він особисто розповів у розмові з кореспондентами «ЕП», передає replyua.net.
Відповідаючи на запитання, що може статися з Україною у випадку, якщо МВФ не виділить траншу в цьому році, міністр запевнив: «Ситуації «все пропало» не виникне. Ми добре і самі справляємося. Допомога від МВФ – це буде допомога». «Всі транші від Міжнародного валютного фонду йдуть не до державної казни, а до резервів Нацбанку. Наступний транш не стане якимось винятком. І навіть якщо так станеться, що МВФ до кінця цього року не виділить транш для України, то нам не доведеться шукати його заміщення», - запевняє Данилюк.
В той самий час міністр фінансів зауважив, що транш ніяким чином не вплине на порядок виконання бюджетних зобов’язань. «Для нас гроші від МВФ – це хороший сигнал. Це хороший знак для міжнародних інвесторів та світових організацій. На сьогоднішній день Україна також може позичати гроші у світових фондів за зниженими ставками. Це стало можливим завдяки якісним реформам, які нам вдалося виконати за підтримки МВФ. Але це багато роботи, яку потрібно виконувати (щодо реформ)», - наголосив міністр.
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