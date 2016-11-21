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Луценко примет участие в переговорах МУС на тему преступлений против активистов Майдана

Луценко примет участие в переговорах МУС на тему преступлений против активистов Майдана
Вчера, 20 ноября, начался визит руководителя ГПУ Юрия Луценко в Гаагу. Как сообщает replyua.net со ссылкой на информацию пресс-секретаря Луценко Ларисы Сарган на ее странице в Фейсбук, генпрокурор станет участником переговоров с экспертами МУС относительно преступлений, которые режим Януковича совершил против участников протеста в центре Киева.

Напомним, что в феврале 2014 года депутаты Верховной Рады проголосовали за принятие заявления в МУС, в котором Украина признает юрисдикцию суда о совершении античеловечных преступлений высокопоставленными чиновниками во время событий на Майдане в Киеве. Ответ суда Гааги заключался в том, что поданная Украиной информация является недостаточной для доказательства спланированного нападения на участников акций протеста.

Маркин Галабала, являющийся адвокатом семьи Небесной сотни, рассказал о планах подать дополнительную документацию, полученную от семей погибших участников Майдана, в Международный уголовный суд в Гааге для рассмотрения. И хотя в судебном отчете эту документацию не учли, в настоящее время уже известно о решении их привлечь. Прокурор принял во внимание то, что предоставление семей содержало очевидные доказательства действий насильственного характера власти против протестующих на Майдане.
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