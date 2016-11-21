Среди требований МВФ нет повышения пенсионного возраста – Минфин

Заместитель главы украинского Минфина Оксана Макарова заявила, что в перечне требований Международного валютного фонда нет требований о повышении возраста для выхода на пенсию для граждан Украины, сообщает replyua.net. В эфире телеканала «Интер» чиновница отметила, что суть требований главного кредитора Украины заключается в необходимости сбалансировать Пенсионный фонд И сделать это действительно можно, подняв пенсионный возраст, но есть и другие способы. Сбалансирования можно добиться, сделав платежи в Пенсионный фонд обязательными для всех. Вместе с тем, Оксана Макарова добавила, что в будущем ситуация может поменяться. Но в Украине пока что не достигнут рубеж для повышения пенсионного возраста для женщин в 60 лет.
Правительство Украины заявило, что на протяжении ближайшего десятилетия повышение пенсионного возраста не предусмотрено, так это недопустимо с учетом того, что в стране средняя продолжительность жизни составляет 65 лет, что ниже, чем в странах Европы и в Соединенных Штатах Америки.
Пока что украинским властям и МВФ не удалось завершить работу над окончательным текстом обновленного соглашения. Препятствием для этого стало требование главного кредитора страны повысить для граждан Украины пенсионный возраст.
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