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С футбольной коррупцией в Украине будет бороться футбольная прокуратура

С футбольной коррупцией в Украине будет бороться футбольная прокуратура
Сайт «Еспресо TV» пишет, что Федерация футбола Украины приняла решение о создании в ближайшее время в Украине футбольной прокуратуры – об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил президент организации.

Как передает replyua.net, Андрей Павелко заявил, что главной целью деятельности этого органа является предотвращение коррупции в организации футбольных матчей. Он сообщил, что система футбольной прокуратуры будет создана в ближайшее время. «Эту систему возглавит генеральный прокурор, как субъект, обеспечивающий привлечение к ответственности лиц, виновных в совершении договорных или коррупционных действий в футболе», - отметил Павелко.

Также глава ФФУ напомнил, что идея создания футбольной прокуратуры в Украине впервые возникла после матча Первой лиги между командами мариупольского ФК «Ильичевец» и николаевского ФК «Горняк-Спорт». Ставки на этот матч были для Украины рекордными – они составили двести пятьдесят пять тысяч долларов. Эксперты полагают, что мачт был договорным. Ассистент главного тренера николаевского футбольного клуба отметил, что этот матч «произвел на него удручающее впечатление» - он не имел ничего общего с честным футболом.
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