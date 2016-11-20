Порошенко заявил, что экономика Украины прошла пик кризиса

Глава украинского государства Петр Порошенко обратился к украинскому народу в честь третьей годовщины Революции достоинства. Как передает replyua.net, президент заявил о том, что страна смогла пережить самый непростой период в экономике, и теперь стоит ожидать только дальнейшего роста и развития.
Порошенко отметил, что экономический организм Украины уже выписали из реанимации и сейчас четко начали проявляться первые намеки на выздоровление. По утверждению Порошенко, завершился продолжающийся четырнадцать кварталов подряд период падений экономики, начало которого, подчеркнул президент, было положено еще за год до событий на Майдане и войны. Теперь, в конце концов, можно говорить о ее росте.
Со слов Петра Порошенко, благодаря оживлению бизнес-активности и первых шагов, направленных на детенизацию экономики, увеличились поступления в бюджет. В свою очередь, это сделало возможным значительное повышение размера заработных плат работникам сферы образования, медицины и другим представителям бюджетной сферы – уже с начала следующего года минимальная зарплата в Украине составит 3200 гривен, подчеркнул президент. «Пришло время для сбора первых, пусть пока не очень сочных, но плодов непопулярных мер по выведении страны из кризиса», – отметил Порошенко.
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