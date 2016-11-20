В понедельник центр Киева перекроют в связи с празднованием годовщины Революции достоинства

В правоохранительных органах Киева сообщили о планах ограничить движение автомобильного транспорта по некоторых центральных улицах украинской столицы в связи с тем, что будет отмечаться третья годовщина Революции достоинства, сообщает replyua.net. Кроме того, планируется закрыть входы и выходы со станции метро «Крещатик» по направлению к улице Институтской. Также, сотрудники городской администрации Киева рассказали о предусмотренных изменениях в функционировании муниципального общественного транспорта,
В правоохранительных органах Киева сообщили о планах ограничить движение автомобильного транспорта по некоторых центральных улицах украинской столицы в связи с тем, что будет отмечаться третья годовщина Революции достоинства, сообщает replyua.net. Кроме того, планируется закрыть входы и выходы со станции метро «Крещатик» по направлению к улице Институтской. Также, сотрудники городской администрации Киева рассказали о предусмотренных изменениях в функционировании муниципального общественного транспорта,
Предполагается, что с шести утра и до момента завершения всего перечня мероприятий частично перекроют следующие улицы: Крещатик, Михайловскую, Архитектора Городецкого, Ольгинскую и Институтскую. Запланировано также на определенное время ограничить или запретить перемещение видов транспорта по Лаврскому переулку. Перекрыть планируют улицу Лаврскую, Цитадельную, Банковую, Круглоуниверситетскую, Лютеранскую, Заньковецкой и Грушевского.
Согласно прогнозам сотрудников полиции, в ходе проведения завтрашних мероприятий ожидаются провокации, в связи с чем планируется усиление мер безопасности.
Ранее стало известно об утвержденном Кабинетом министров перечне мероприятий, направленных на подготовку и празднования Дня достоинства и свободы.
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