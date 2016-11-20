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Слушания по транзитному контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольме начнутся 21 ноября

Слушания по транзитному контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольме начнутся 21 ноября
Главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» сообщает на своей странице в Facebook, что завтра в Стокгольмском арбитраже начнутся слушания по делу об иске украинской газотранспортной компании к ПАО «Газпром» о соблюдении условий контракта, - передает replyua.net.

Украинская сторона настаивает на приведении тарифа на транзит газа в соответствие с европейскими правилами установления тарифов. «Именно эти правила должны использоваться в соответствии с условиями контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром», однако российская сторона это положение договора игнорирует. Эти контракты опубликованы в Интернете, и любой может прочесть в них положение о том, что стороны могут требовать пересмотра тарифа», - пишет Юрий Витренко. Также он сообщает, что в случае несоблюдения контракта все споры по нему должны решаться в Стокгольмском арбитраже, поэтому украинская сторона и подала иск.

Витренко добавляет, что условия контракта должны соответствовать национальному законодательству страны, по территории которой осуществляется транспортировка газа. «Законодательство Украины должно учитываться при выполнении условий контракта. Выше него стоят только нормы международных договоров, а в данном случае это также нормы европейского права. Витренко объясняет, что России не выгодно следовать европейским правилам установления тарифов, соблюдения которых она сама ранее требовала, потому, что ей придется выплатить Украине миллиарды долларов компенсации и снизить цену на газ. Представитель НАТ «Нафтогаз Украины» подчеркивает, что иск выиграть будет сложно, но у Украины сильная позиция. «Это тест для России, «Газпрома», ЕС и всех нас», - пишет он.
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