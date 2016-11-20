Зубко рассказал, как долго можно будет оформлять субсидии

Геннадий Зубко, министр ЖКХ, строительства и регионального развития, считает, что субсидии в Украине никому не выгодны, и, чтобы украинцы могли самостоятельно оплачивать платежки, необходимо повышать соцстандарты в стране.
В эфире 112 Украина, передает replyua.net, вице-премьер-министр подчеркнул, что нужно найти меры, которые позволят гражданам нашей страны зарабатывать хорошие деньги, а не ждать от государства помощи в виде субсидий. «Будем принимать решения, которые поспособствуют повышению социальных стандартов, и все это нужно сделать таким образом, чтобы украинцы сами хорошо зарабатывали, а не ждали помощи в виде субсидий. В настоящее время субсидии будут выплачиваться, и государство продолжит выделять помощь населению до тех пор, пока оно будет нуждаться в субсидиях», заявил Зубко.
По его словам, субсидии являются лишь временной защитой, и они не могут выдаваться бесконечно, и необходимо разрабатывать такую систему, которая даст возможность каждому украинцу самостоятельно оплачивать услуги ЖКХ. Также нужно продумать защитную систему для тех, кто пока находится в статусе безработного.
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