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Черная касса Партии регионов: Манафорт брал деньги, но не расписывался?

Черная касса Партии регионов: Манафорт брал деньги, но не расписывался?
На протяжении трех месяцев сотрудники специализированной антикоррупционной прокуратуры пытались изучить «амбарную книгу» черной бухгалтерии Партии регионов. Главная цель была одна – понять получал ли нелегальные деньги скандальный Пол Манафорт от «семьи Янковича» или нет. Вещественных доказательств до сих пор не найдено.

По словам руководителя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, три месяца расследования пока результатов не дали. Эксперты пытались разобраться, расписывался ли сам Манафорт за получение денег от Партии регионов или нет, также до сих пор непонятно, кто мог расписываться вместо американского политтехнолога, получая деньги за него.

«Подписи действительно есть, но их практически невозможно расшифровать и понять, кому именно они принадлежат, следовательно на сегодня нет оснований обвинять в чем-то Пола Манафорта», – отметил Назар Холодницкий. Он добавил, что среди документов неоднократно упоминается фамилия Манафорт, но ни единой подписи, которая на 100% принадлежит Манафорту. Холодницкий предположил, что, к примеру завтра могут появиться новые скан-копии каких-то документов с фамилиями украинских чиновников или политиков, но это будет не повод их обвинять, если не будет ни одной подписи.
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