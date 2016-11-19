Кива рассказал о пагубном пристрастии

Илья Кива, бывший глава департамента по борьбе с наркопреступностью и советник Авакова, рассказал о том, что на фронте иногда курил травку, информирует replyua.net.
В интервью skrypin.ua Кива подчеркнул, что курил травку только из-за страха, однако сейчас он может похвастаться тем, что не курит и не пьет. Советник главы МВД отметил, что на войне приходилось этим заниматься. «Честно признаюсь. Ну а как иначе? Было страшно, очень страшно. Примерно за сутки до выхода прекращал жрать. Знаете, для чего я это делал? Чтобы не ус..ться», отметил советник Авакова. Напомним, что ранее Кива прокомментировал избрание Трампа президентом США.
По его словам, американцы проголосовали за Трампа на подсознательном уровне, из чувства самосохранения. Кива подчеркнул, что сейчас началась новая эпоха, идет очищение нации, и сейчас все находятся в аморальной яме, где есть и гомосексуализм, и наркотики, и аборты, поэтому в Америке выбрали другого человека, и время латентных политиков осталось позади.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Казанський: коло шизофренії на Донбасі замкнулось