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«Укроборонпром» подозревают в крупных растратах

«Укроборонпром» подозревают в крупных растратах
Представители топ-менеджмента нескольких предприятий, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», подозреваются в крупных хищениях, информирует replyua.net со ссылкой на ZN.ua.

В своей статье Дмитрий Менделеев написал о том, что топ-менеджмент причастен к схемам разворовывания средств при помощи фиктивных компаний и конвертационных центров. Менделеев отмечает, что список этих предприятий пополняется регулярно, и многие руководители предприятий «Укроборонпрома» таким способом давно «зарабатывают», причем для них хищения становятся обычной практикой. Автор статьи подчеркивает, что уже идет уголовное производство, и фискальная служба выявила хищения в «Укрспецэкспорт» - руководству удалось обналичить около двадцати миллионов гривен. В деле фигурируют физические лица-предприниматели и предприятия, имеющие признаки фиктивности.

Также в похожих схемах сейчас обвиняют «Научно-технический комплекс «Импульс», и в отношении этого предприятия было также возбуждено уголовное производство. В хищениях подозревают «Житомирский бронетанковый завод», «Львовский государственный авиационно-ремонтный завод».
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