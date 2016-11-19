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Порошенко встретится с Трампом не раньше февраля

Порошенко встретится с Трампом не раньше февраля
Валерий Чалый, посол Украины в США, заявил о том, что украинский президент не будет участвовать в инаугурации Трампа, а также не сможет встретиться с избранным президентом США раньше февраля.

Как информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН, об этом дипломат рассказал во время видеовключения в Украинском кризисном медиа-центре. По словам Чалого, Петр Порошенко не был приглашен на инаугурацию по одной простой причине – в Соединенных Штатах существует правило, в отличие от других стран, - руководители других государств не могут принимать участие в таких церемониях. «Церемония инаугурации может происходить только на уровне послов, и это такая специфика США, и она отличается от многих стран, где принято приглашать глав иностранных государств на церемонию инаугурации нового президента», подчеркнул Чалый.

Также дипломат отметил, что встреча Дональда Трампа и Петра Порошенко может быть организована позже, ориентировочно в феврале. Порошенко может отправиться в США через несколько недель после инаугурации, и поездка будет связана с председательством Украины в ООН. Во время поездки он постарается встретиться с Трампом.
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