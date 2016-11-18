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Нацсответ пожурил украинский телеканал за пропаганду КГБ

Нацсответ пожурил украинский телеканал за пропаганду КГБ
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания направил строгое предупреждение руководству телеканала НТН, после того, как специалисты промониторили эфир телеканала и зафиксировали ряд передач, посвященных деятельности КГБ, в частности в одной из них обрисовывался позитивный образ КГБ-биста Советского Союза.

После внеплановой проверки Нацсовет зафиксировал трансляцию запрещенного контента. По данным Нацсовета, представители телеканала не стали оспаривать решение Нацсовета, согласившись с тем, что из-за невнимательности редактора допустили ошибку и пустили в эфир запрещенный материал. Руководство канала пообещало провести с редактором профилактическую беседу.

В Нацсовете отмечают, что в этом инциденте неприятно то, что, несмотря на предупреждения, НТН опять допускает в эфир материалы, возвышающие коммунистический строй. «НТН уже во второй раз нарушает закон, пропуская в эфир запрещенные материалы, поэтому было принято решение выписать телерадиокомпании санкцию «объявление предупреждения». Первый раз канал уже был предупрежден в начале этого года 11 февраля», – сообщили в Нацсовете.
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