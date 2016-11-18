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Россия запланировала теракты по всей Украине – Юрий Луценко

Россия запланировала теракты по всей Украине – Юрий Луценко
В Кремле начали подготовку серии террористических актов на всей территории Украины. Как передает replyiua.net, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его мнению, это является еще одним доказательством пребывания страны в военном состоянии.

Кроме того, во время состоявшейся сегодня, 18 ноября, пресс-конференции, генпрокурор рассказал о процессе расследования обстоятельств убийства сотрудника СИЗО города Ровно майора Ивана Мамчура, произошедшего 16 сентября. Убийцы были остановлены по результатам ДНР-исследований. Доказательства о совершенном преступлении были обнаружены на сигаретных окурках, а также в пистолете.

Задержание одного из подозреваемых – жителя Мариупоря Смородинова – состоялось вчера, когда тот намеревался пересечь российскую границу. По его признанию, заказчиком убийства Манчура является Федеральная служба безопасности РФ, так как тот ранее находился на службе в спецподразделениях Вооруженных сил Украины в районе проведения антитеррористической операции.

Юрий Луценко также рассказал, что Москва намерена развернуть целую серию террористических актов ы Украине, поэтому не стоит забывать, что в Украине продолжается необъявленная, но реальная война с жертвами не только на Донбассе, но и в разных регионах страны.
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