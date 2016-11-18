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В Кабмине обсуждают возможность отселения жителей Марьинки и Красногоровки

В Кабмине обсуждают возможность отселения жителей Марьинки и Красногоровки
Украинское правительство вынесло на обсуждение возможность временно отселить жителей, которые живут в двух населенных пунктах Донбасса, поскольку они все время находятся под непрекращающимися обстрелами в пределах линии разграничения. Как передает replyua.net, информацию об этом предоставил вице-премьер-министр Геннадий Зубкко.

Чиновник рассказал о достаточно непростой ситуации, сложившейся в этих населенных пунктах – население постоянно находится в опасности, так как здесь пророссийские боевики не прекращают обстрелы и огневые провокации.

«Это непростое решение: считаю, что вопрос об отселении людей, проживающих в Марьинке и Красногоровке будет решен. Сейчас мы обсуждаем вопрос о возможности отселить людей из этих предоставляющих опасность зон», - заявил Зубко в ходе часа вопросов к правительству относительно отопительного сезона на этих двух территориях.

Геннадий Зубко подчеркнул, что возможности бюджета Донецкой ОГА позволяют предоставить средства для того, чтобы приобрести шесть сотен приборов для обогрева. По состоянию на сегодняшний день отопительными устройствами обеспечены почти 300 людей, проживающих в Красногоровке и 244 жителя города Марьинка.
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