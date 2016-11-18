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Почему украинцам отказывают в субсидиях?

Почему украинцам отказывают в субсидиях?
Причин отказа в начислении субсидий гражданам Украины может быть несколько, но чаще всего – это высокий уровень дохода, сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.

Нередко украинцам отказывают в оформлении субсидии, поскольку на протяжении последнего года они совершали крупные покупки на сумму, превышающую 50 тысяч гривен, - в основном, это новая мебель или авто, различная дорогая техника. Однако причиной отказа могут стать и дополнительные источники дохода, которые заявитель скрывает и не указывает при оформлении документов. Недавно стало известно, что Кабмин готовит еще одно правило для желающих оформить субсидии – со следующего года правительство введет правило, согласно которому семья не сможет рассчитывать на субсидии, если она получает доходы от депозита.

Напомним, что ранее Степан Кубив, министр торговли и экономического развития, рассказал о том, что на сегодняшний день субсидии смогли оформить около семи миллионов украинских семей. По его словам, средний размер субсидий сейчас составляет от одной до двух тысяч гривен, в зависимости от доходов семьи.
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