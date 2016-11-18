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Нацполиция Украины получит новые автомобили

Нацполиция Украины получит новые автомобили
Украинские полицейские скоро получат в распоряжение новенькие автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Кабинете министров отметили, что отдали распоряжение о предоплате сроком до одного года на поставку новых авто, которые далее поступят в распоряжение Национальной полиции Украины. Как стало известно, новые автомобили марки Мицубиси оснащены гибридным двигателем. В сообщении Кабмина говорится о том, что, согласно распоряжению от 9 ноября, правительство постановило предусматривать предварительную оплату сроком не больше одного года на закупку транспортных средств в рамках проекта целевых инвестиций «Технологическое переоснащение существующих патрульных авто в Национальной полиции транспортными средствами с гибридным двигателем».

Также в сообщении говорится о том, что предварительная оплата сроком до одного года поможет производителю, концерну Мицубиси, оптимизировать не только сроки выпуска с конвейеров новых автомобилей, но и поставки Национальной полиции автомобилей со всего заказа.
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