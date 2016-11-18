Кубив заявил о росте экономики во всех секторах

Во время часа вопросов к правительству Степан Кубив заявил о том, что во всех секторах экономики Украины в настоящее время наблюдается стабильный рост, информирует replyua.net со ссылкой на РБК-Украина.
По словам министра торговли и экономического развития, самый прогрессивный рост сейчас наблюдается в таких отраслях, как капитальные инвестиции, промышленное производство, сельское хозяйство. Кубив подчеркнул, что в период с января по октябрь текущего года положительная динамика наблюдалась в сельском хозяйстве, и пока эта отрасль доминирует в Украине – прирост составляет уже 2,8 процентов. «Также позитивные изменения наблюдаются в промышленном производстве, и на сегодняшний день рост достиг уже двух процентов. Также отличную динамику показывают капитальные инвестиции – 9,6 процентов», отметил министр.
По его словам, растет валовой внутренний продукт. «В начале текущего года прирост составлял всего 0,1 процента, во втором квартале этого года он достигал уже 1,4 процентов, а по итогам третьего квартала составил 1,8 процентов», отметил министр торговли и экономического развития.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Пономарь: важные новости из Канады и США