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Кубив заявил о росте экономики во всех секторах

Кубив заявил о росте экономики во всех секторах
Во время часа вопросов к правительству Степан Кубив заявил о том, что во всех секторах экономики Украины в настоящее время наблюдается стабильный рост, информирует replyua.net со ссылкой на РБК-Украина.

По словам министра торговли и экономического развития, самый прогрессивный рост сейчас наблюдается в таких отраслях, как капитальные инвестиции, промышленное производство, сельское хозяйство. Кубив подчеркнул, что в период с января по октябрь текущего года положительная динамика наблюдалась в сельском хозяйстве, и пока эта отрасль доминирует в Украине – прирост составляет уже 2,8 процентов. «Также позитивные изменения наблюдаются в промышленном производстве, и на сегодняшний день рост достиг уже двух процентов. Также отличную динамику показывают капитальные инвестиции – 9,6 процентов», отметил министр.

По его словам, растет валовой внутренний продукт. «В начале текущего года прирост составлял всего 0,1 процента, во втором квартале этого года он достигал уже 1,4 процентов, а по итогам третьего квартала составил 1,8 процентов», отметил министр торговли и экономического развития.
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