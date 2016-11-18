Сазонов: судя по всему, ЕС собирается кормить, развлекать и селить бесплатно всех украинцев

В Евросоюзе прорабатывают каждую деталь безвизового режима с Украиной, из-за чего складывается впечатление, что грядет какое-то масштабное событие. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Кирилл Сазонов.
По словам политолога, вопрос с безвизом наталкивает на мысли о том, что после отмены визового режима европейцы собираются покупать украинцам билеты в Европу, а также развлекать, кормить и селить за свой счет. «Так кажется по той простой причине, что Евросоюз сделал из ситуации с безвизом проблему мирового масштаба. Толпы мигрантов Европу почему-то не пугают, зато напрягает возможность предоставить безвиз украинцам, которые хотят только на несколько дней слетать в Европу и посмотреть Париж и не умереть», пишет Сазонов.
По его мнению, в действиях Евросоюза нет никакой логики, и, если там хотят сэкономить, значит, не надо давать гранты, ведь потенциальные туристы на деньги Евросоюза не претендуют. По словам политолога, он уже начинает медленно превращаться в европессимиста.
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