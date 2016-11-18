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Депутат сообщил о приостановленном следствии против Януковича и его команды

Депутат сообщил о приостановленном следствии против Януковича и его команды
В Генеральной прокуратуре Украины приостановили следственные действия по отношению к бывшему президенту Виктору Януковичу и лицам, представляющим его окружением. Как сообщает replyua.net, об этом сообщила народный депутат Елена Сотник. Тем временем, в ГПУ такое решение пояснили проведением розыска указанных лиц.

Сотник утверждает, что в Украине никто не собирается наказывать «преступную власть». По ее словам, доказательством этого является история с Новинским, с которого до сих пор не снимают депутатскую неприкосновенность.

ГПУ дала ответ на запрос Сотник, о состоянии расследования уголовных производств по подозрению бывших высокопоставленных чиновников в совершении коррупционных и других преступлений. В том числе, известно об остановленном следствии по отношению к Януковича и ряду лиц из его окружения.

«Генеральная прокуратура остановила следствие по уголовным производствах по Януковича О.В., Азарова А.М., Лукаш А.Л., Ставицкого Э.А., Клюева А.П., Пшонки В.П., Захарченко В.Ю и многих других не менее «достойных» людей», - рассказала нардеп.

Елена Сотник добавила, что в Генпрокуратуре мотивировали данные действия тем, что следствие будет возобновлено после того, как эти лица будут найдены.
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