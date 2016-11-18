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НКРЭКУ будет штрафовать энергетиков за «липовые» платежки

НКРЭКУ будет штрафовать энергетиков за «липовые» платежки
Руководители предприятий, предоставляющих услуги ЖКХ населению, будут нести административную ответственность за квитанции, где указаны завышенные суммы, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ. Комиссия призывает все предприятия Украины правильно рассчитывать стоимость всех услуг для населения, иначе будут введены крупные штрафы.

Речь идет о стоимости услуг по централизованному отоплению. Напомним, что платежки с завышенными суммами ранее получили киевляне, и Владимир Гройсман предупредил коммунальщиков о том, что, помимо крупных штрафов, может быть предусмотрена даже уголовная ответственность. В НКРЭКУ подчеркнули, что ответственность за завышенные суммы в квитанциях будет лежать на руководителях предприятий, и такие нарушения закончатся штрафами и выговорами.

Что касается платежек в Киеве, то жители столицы получили квитанции, в которых сумма за отопление составляла от 1000 до 2200 гривен за квартиру площадью 60 квадратных метров, причем речь идет о квитанциях за октябрь – отопление дали ближе к середине месяца, а счет пришел, как за пару месяцев.
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