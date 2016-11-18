НКРЭКУ будет штрафовать энергетиков за «липовые» платежки

Руководители предприятий, предоставляющих услуги ЖКХ населению, будут нести административную ответственность за квитанции, где указаны завышенные суммы, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ. Комиссия призывает все предприятия Украины правильно рассчитывать стоимость всех услуг для населения, иначе будут введены крупные штрафы.
Речь идет о стоимости услуг по централизованному отоплению. Напомним, что платежки с завышенными суммами ранее получили киевляне, и Владимир Гройсман предупредил коммунальщиков о том, что, помимо крупных штрафов, может быть предусмотрена даже уголовная ответственность. В НКРЭКУ подчеркнули, что ответственность за завышенные суммы в квитанциях будет лежать на руководителях предприятий, и такие нарушения закончатся штрафами и выговорами.
Что касается платежек в Киеве, то жители столицы получили квитанции, в которых сумма за отопление составляла от 1000 до 2200 гривен за квартиру площадью 60 квадратных метров, причем речь идет о квитанциях за октябрь – отопление дали ближе к середине месяца, а счет пришел, как за пару месяцев.
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