Решение о введении безвизового режима одобрено, - СМИ

Информационное агентство Reuters пишет, сегодня Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) рассмотрел вопрос о возможности предоставления Украине безвизового режима и принял положительное решение. Глава комитета уточнил, что реально безвизовый режим начнет действовать после выполнения нескольких формальностей институциональными структурами ЕС, - передает replyua.net.
Председатель комитета Питер Яворчик заявил, что Украине будет предоставлен безвизовый режим. Как сообщалось ранее, речь идет об отмене виз для краткосрочных поездок с суммарным сроком пребывания не более 90 дней в течение полугода и правом нескольких въездов. СМИ сообщает, что представитель комитета подчеркнул, что все необходимые условия украинской стороной были выполнены. В то же время, реально безвизовый режим начнет действовать после разработки Европарламентом и Еврокомиссией механизма приостановления его действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации – ЕС опасается резкого наплыва мигрантов из Украины, в связи с чем, хочет иметь возможность борьбы с ним. Как сообщалось ранее, в течение 2015 года в ЕС прибыло 1,3 миллиона беженцев из стран Азии и Африки, что спровоцировало миграционный кризис во многих странах и множество социальных конфликтов.
Питер Яворчик, посол ЕС в Словакии, в данный момент возглавляющий комитет, заявил: «Я очень рад, что наше решение может стать позитивным сигналом в преддверии саммита Украина-ЕС, который состоится 24 октября».
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