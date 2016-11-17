валюта
СпецтемаУкраинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист

Решение о введении безвизового режима одобрено, - СМИ

Решение о введении безвизового режима одобрено, - СМИ
Информационное агентство Reuters пишет, сегодня Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) рассмотрел вопрос о возможности предоставления Украине безвизового режима и принял положительное решение. Глава комитета уточнил, что реально безвизовый режим начнет действовать после выполнения нескольких формальностей институциональными структурами ЕС, - передает replyua.net.

Председатель комитета Питер Яворчик заявил, что Украине будет предоставлен безвизовый режим. Как сообщалось ранее, речь идет об отмене виз для краткосрочных поездок с суммарным сроком пребывания не более 90 дней в течение полугода и правом нескольких въездов. СМИ сообщает, что представитель комитета подчеркнул, что все необходимые условия украинской стороной были выполнены. В то же время, реально безвизовый режим начнет действовать после разработки Европарламентом и Еврокомиссией механизма приостановления его действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации – ЕС опасается резкого наплыва мигрантов из Украины, в связи с чем, хочет иметь возможность борьбы с ним. Как сообщалось ранее, в течение 2015 года в ЕС прибыло 1,3 миллиона беженцев из стран Азии и Африки, что спровоцировало миграционный кризис во многих странах и множество социальных конфликтов.

Питер Яворчик, посол ЕС в Словакии, в данный момент возглавляющий комитет, заявил: «Я очень рад, что наше решение может стать позитивным сигналом в преддверии саммита Украина-ЕС, который состоится 24 октября».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Березовец: Теперь стало понятно, почему Новинский вел себя так разнузданно и нагло
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
17 ноя 2016
18054

Березовец: Теперь стало понятно, почему Новинский вел себя так разнузданно и нагло

Известный украинский политолог Тарас Березовец считает, что Регламентный комитет Верховной Рады, не побоясь публично неудовольствия, «прикрыл» одиозного нардепа Вадима Новинского, вытребовав у ГПУ

16 ноя 2016
11698

У Білорусі намагаються виправдатись перед Україною за свою позицію в ООН

Білоруське зовнішньополітичне відомство намагається знайти прийнятне пояснення своїй позиції у голосуванні за резолюцію щодо прав людини в окупованому Криму під егідою ООН, - про це replyua.net


Свежие новости

«Драна лисиця» та її друзі: політолог прокоментував скандальні заяви Ляшка і Саакашвілі

Західний експерт: з обранням Трампа вибрики Путіна завершаться

Портников объяснил, какое значение имеет первое решение Гаагского трибунала по Крыму

«Медового місяця» не буде: американські законодавці планують розробити комплексний акт у відповідь на російську агресію

Любов закінчилась, так і не почавшись: у Кремлі вже відхрещуються від планів щодо зустрічі Путіна і Трампа

Платні політичні мітинги в Україні і їх замовники

Почему декоммунизация важнее украинизации: мнение журналиста

Экономика Украины демонстрирует рост уже третий квартал подряд, - Гройсман

Ейфорія закінчилась: москвичі вже не вірять у Трампа (відео)

Гройсман рассказал, каким будет государственный бюджет на 2017 год

Слава Рабинович: чергова перемога Путіна на шляху до Гааги

Решение о введении безвизового режима одобрено, - СМИ

Росія залишить окупований Крим без газу

Кремль решился на очередную эскалацию преступления - историк

Блогер розповів про нову перемогу України в інформаційній війні

Казарін: за два роки Крим з перемоги Кремля перетворився на її протилежність

В Крыму зомбируют детей культом войны и победобесия – правозащитница

В Киевской области подорожают маршрутки

Путин убежал, но преступления остались: суд в Гааге получил доказательства преступлений РФ в Крыму

Вальс заявил о распаде Евросоюза

 Новости за день