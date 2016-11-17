Опрос: украинцы лучше относятся к Бандере, чем к Сталину и Ленину



Социологическая группа «Рейтинг» в этом месяце провела крупный опрос в Украине,



Положительно к этим политическим деятелям относятся примерно четверть украинцев. Чуть меньше тех, около 46 процентов, отрицательно относятся к Степану Бандере, однако 35 процентов граждан Украины заявили, что воспринимают его положительно. 45 процентов граждан признались, что негативно относятся к Симону Петлюре, еще четверть украинцев сказали, что относятся к нему положительно. Также социологи опросили граждан об их отношении к другим деятелям. К примеру, 50 процентов респондентов положительно воспринимают Петра Первого, а 52 процента – Ивана Мазепу.



Негативные эмоции Петр Первый вызывает у 29 процентов граждан, Мазепа – у 22 процентов украинцев. Что интересно, самые положительные эмоции у наших граждан вызвал Михаил Грушевский – у 72 процентов опрошенных, и только 8 процентов относятся к этому человеку негативно.

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Горячая тема: Експерт про відмову Росії від Римського статуту: у Кремлі істерика Социологическая группа «Рейтинг» в этом месяце провела крупный опрос в Украине, передает replyua.net , и, согласно результатам, большинство граждан нашей страны негативно относятся к Ленину и Сталину. Свои негативные эмоции по отношению к Сталину высказали 66 процентов опрошенных, к Ленину - 59 процентов украинцев.Положительно к этим политическим деятелям относятся примерно четверть украинцев. Чуть меньше тех, около 46 процентов, отрицательно относятся к Степану Бандере, однако 35 процентов граждан Украины заявили, что воспринимают его положительно. 45 процентов граждан признались, что негативно относятся к Симону Петлюре, еще четверть украинцев сказали, что относятся к нему положительно. Также социологи опросили граждан об их отношении к другим деятелям. К примеру, 50 процентов респондентов положительно воспринимают Петра Первого, а 52 процента – Ивана Мазепу.Негативные эмоции Петр Первый вызывает у 29 процентов граждан, Мазепа – у 22 процентов украинцев. Что интересно, самые положительные эмоции у наших граждан вызвал Михаил Грушевский – у 72 процентов опрошенных, и только 8 процентов относятся к этому человеку негативно.