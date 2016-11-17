валюта
СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Опрос: украинцы лучше относятся к Бандере, чем к Сталину и Ленину

Опрос: украинцы лучше относятся к Бандере, чем к Сталину и Ленину
Социологическая группа «Рейтинг» в этом месяце провела крупный опрос в Украине, передает replyua.net, и, согласно результатам, большинство граждан нашей страны негативно относятся к Ленину и Сталину. Свои негативные эмоции по отношению к Сталину высказали 66 процентов опрошенных, к Ленину - 59 процентов украинцев.

Положительно к этим политическим деятелям относятся примерно четверть украинцев. Чуть меньше тех, около 46 процентов, отрицательно относятся к Степану Бандере, однако 35 процентов граждан Украины заявили, что воспринимают его положительно. 45 процентов граждан признались, что негативно относятся к Симону Петлюре, еще четверть украинцев сказали, что относятся к нему положительно. Также социологи опросили граждан об их отношении к другим деятелям. К примеру, 50 процентов респондентов положительно воспринимают Петра Первого, а 52 процента – Ивана Мазепу.

Негативные эмоции Петр Первый вызывает у 29 процентов граждан, Мазепа – у 22 процентов украинцев. Что интересно, самые положительные эмоции у наших граждан вызвал Михаил Грушевский – у 72 процентов опрошенных, и только 8 процентов относятся к этому человеку негативно.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Експерт про відмову Росії від Римського статуту: у Кремлі істерика
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
16 ноя 2016
22213

Експерт про відмову Росії від Римського статуту: у Кремлі істерика

Реакція Кремля на визнання Міжнародним кримінальним судом дій Росії у Криму та на Донбасі агресією була практично блискавичною – Путін заявив про відмову від ратифікації Римського статуту. Чи

16 ноя 2016
16105

Кличко и компания отобрали у аккордеониста «регионалов» пляж на берегу Днепра

Члены земельной комиссии при Киевсовете поддержали решение за то, чтобы вернуть в общее пользование жителям столицы пляж, арендованный экс-нардепом от «Партии регионов» Яном Табачником.

17 ноя 2016
14057

Березовец: Теперь стало понятно, почему Новинский вел себя так разнузданно и нагло

Известный украинский политолог Тарас Березовец считает, что Регламентный комитет Верховной Рады, не побоясь публично неудовольствия, «прикрыл» одиозного нардепа Вадима Новинского, вытребовав у ГПУ


Свежие новости

Блогер розповів про нову перемогу України в інформаційній війні

Казарін: за два роки Крим з перемоги Кремля перетворився на її протилежність

В Крыму зомбируют детей культом войны и победобесия – правозащитница

В Киевской области подорожают маршрутки

Путин убежал, но преступления остались: суд в Гааге получил доказательства преступлений РФ в Крыму

Вальс заявил о распаде Евросоюза

Трамп сделал заявление о Польше

ВРУ ніяк не може включити проект постанови щодо санкцій проти Януковича в порядок денний

Кремль прошел три стадии желания с Крымом – Казарин

Марин Ле Пен может одержать победу на президентских выборах

РФ продовжує порушувати міжнародне морське право у водах Криму

Парубій закликав парламент "не гальмувати" питання щодо Новинського

Опрос: украинцы лучше относятся к Бандере, чем к Сталину и Ленину

Лукашенко ще раз здивував своєю заявою. Тепер про вибори в Україні

Могерини о решении России по суду в Гааге: Путин пренебрег международным правом

Сазонов: главное, потратить деньги с умом

Есть ли связь между выигрышем Трампа и девальвацией гривны

Виталий Портников: УПЦ Московского патриархата полностью контролируется олигархами

Большинство граждан Украины выступают против демонтажа памятников Ленину

Владимир Огрызко назвал главную политическую ошибку Евросоюза

 Новости за день