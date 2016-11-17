Поедем по-новому: Рада дала зеленый свет Дорожному фонду

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Народные избранники подержали инициативу Кабмина и проголосовали за создание в Украине Дорожного фонда. За данное решение проголосовало 248 депутатов. Дорфонд создан в составе спецфонда госбюджета.Как рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, главная задача новосозданного Дорожного фонда – это строительство дорог европейского уровня. «Правительство понимает, что состояние дорог в Украине напрямую влияет на инвестиционную привлекательность нашей страны. Мы кардинально поменяем подход к понятию ремонт дороги, оставим в прошлом ремонты, после которых дороги не служат и пяти лет. Сегодня из-за отсутствия хороших дорог, транспортной развязки многим инвесторам приходится обходить Украину стороной, поэтому, если мы хотим действительно иметь сильную экономику в стране, мы должны вложить деньги в строительство качественных дорог по всей Украине», – отметил министр.Дорожный фонд также займется ремонтом мостов и путепроводов, доведением их до нормативных параметров. Особое значение будет отведено не только качественному ремонту дорог, но и безопасности на дороге, включая установление дорожных знаков, освещения, разметки, ограждения.