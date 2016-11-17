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Кілька депутатів будуть відповідати перед законом за приховування змін у майновому стані

Кілька депутатів будуть відповідати перед законом за приховування змін у майновому стані
Національне агентство з питань запобігання корупції так і не отримало від чотирьох народних депутатів інформацію про суттєві зміни у майновому стані. Про це сьогодні, 17-го листопада, повідомляє прес-центр Генеральної прокуратури України, передає replyua.net.

«Генеральна прокуратура зафіксувала факти невчасного подання або повної відсутності інформації про зміни в майновому стані кількох народних депутатів та інших суб’єктів, які здають щорічні декларації», - йдеться у інформаційному листі. у повідомленні зазначається, що 4 депутати Верховної Ради, які після 1-го вересня поточного року придбали транспортні засоби або отримали доходи від відчуження нерухомого або рухомого майна протягом визначеного терміну, строком в 10 днів, не повідомили про це НАЗК.

«Зокрема, один з народних депутатів не поставив до відома представників НАЗК про покупку автомобіля «Тойота Ленд Крузер» за 500 тисяч гривень. Інший приховав інформацію про придбання мотоцикла Harley Davidson за 141 тисячу гривень», - розповіли в Генпрокуратурі. Недотримання цих вимог являється правопорушенням та несе за собою адміністративну відповідальність, передбачені частиною 2 ст. 1726 КУпАП.
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