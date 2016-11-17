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Луценко каже, що Новинського "кришують"

Луценко каже, що Новинського "кришують"
Голова Генеральної прокуратури України сьогодні, 17-го листопада, розповів, що він категорично протестує проти політичного захисту з боку депутатів щодо народного депутата від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського. Про це він розповів представникам «УП», передає replyua.net.

«Як на мене, то кришувати будь-якого порушника – це неприпустима річ. Тим більше, коли питання стосується справи колишнього президента Віктора Януковича», - наголосив генпрокурор. Водночас з тим Луценко відмовився називати конкретні імена політиків чи інших людей, які займаються неофіційним захистом Новинського.

В той самий час кореспонденти УП розповідають, що за їхніми даними Парламентський комітет Верховної Ради переніс розгляд подання від Генеральної прокуратури стосовного притягнення до відповідальності народного депутата Вадима Новинського за впливом керівників двох фракцій. Мова йде про лідера «Блока Петра Порошенка» та «Народного фронту». Як відомо, сам Новинський і надалі заперечує свою вину та називає матеріали подання Луценка проти нього безпідставними та такими, які не мають фактичних доказів. ГПУ підозрює Новинського у співучасті з Янковичем в тиску на УПЦ.
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