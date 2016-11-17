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Эксперт: в Украине будет еще одна волна инфляции из-за повышения тарифов

Эксперт: в Украине будет еще одна волна инфляции из-за повышения тарифов
Очередное повышение тарифов на электроэнергию для украинских предприятий приведет к еще одному витку инфляции в стране. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Андрей Герус, бывший член НКРЭКУ. По его словам, каждый украинец «заплатит» за это повышение, и следствием роста тарифов станет подорожание основных продуктов питания и различных товаров народного потребления.

Герус подчеркнул, что несколько месяцев будет наблюдаться рост цен практически на все товары и услуги. «С начала текущего года стоимость муки возросла уже на 21 процент, и примерно тридцать процентов в этом росте – это доля электроэнергии, тарифы на которую растут постоянно. Индекс цен крупных производителей уже увеличился на тридцать процентов в 2016 году, и он обязательно будет давить на инфляцию. Также на инфляцию повлияют и другие факторы, которые связаны с некоторыми глупыми решениями», считает Герус.

В январе тариф на отпуск электроэнергии тепловой генерацией был всего 91 копейка за кВт, а в ноябре тариф вырос до 181 копейки.
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