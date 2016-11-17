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Переселенцы не смогут оформить субсидии

Переселенцы не смогут оформить субсидии
Юрий Крикунов, глава Департамента социальной политики Киевской администрации, заявил о том, что назначение субсидий для переселенцев – это одна из самых острых проблем, и только единицы внутренне перемещенных граждан смогут рассчитывать на льготы, передает replyua.net со ссылкой на 5.ua.

По словам Крикунова, для оформления субсидий украинцам необходимо или иметь официальные документы об аренде, или быть собственником жилья, поэтому переселенцы не могут получать субсидии. «У большинства переселенцев нет документов на аренду, и жилье, которое ими арендуется, находится вне правового поля. Субсидии в этом случае никогда не назначат, и нынешний механизм не позволит переселенцам рассчитывать на льготы», заявил Крикунов.

По словам чиновника, только у небольшого числа переселенцев имеются такие документы, однако государство компенсирует им расходы на оплату услуг ЖКХ в минимальном объеме. Получается около 420 гривен на работающего человека и 840 гривен на нетрудоустроенного переселенца. Таким образом, практически ни одна семья переселенцев пока не будет получать субсидии от государства.
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