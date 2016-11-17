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Украинцы посмеялись над заявлением Саакашвили

Украинцы посмеялись над заявлением Саакашвили
Заявление Михаила Саакашвили о том, что Петр Порошенко якобы собирается лишить его украинского гражданства, вызвало массу обсуждений в соцсетях, и многие известные украинцы прокомментировали эту «новость», сообщает replyua.net.

К примеру, Илья Кива на своей странице в соцсети написал о том, что до сих пор не поймет, за какие заслуги президент наградил грузина украинским паспортом, ведь, кроме грабежей и грязи Саакашвили и его команда Украине ничего не принесли. Кива предложил немедленно лишить Саакашвили украинского гражданства. А вот политолог Кирилл Сазонов считает, что бывший губернатор Одесской области лично дал команду Петру Порошенко о лишении его гражданства, поскольку об этом грузину сообщил источник, который называется «голос в голове».

«По законам Украины вариантов лишения гражданства нет, посадить сепаров можно, отобрать гражданство – нет. И мы твердим это второй год. Саакашвили не любит думать, ленится читать Конституцию, надеюсь, что хоть читать он умеет», шутит Сазонов. Олег Гехман уверен, что стиль Саакашвили – нагнетание истерики, и он уже успел всех обо.рать, а ведь даже никто не заикался об этом.
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