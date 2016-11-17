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Переговоры по Донбассу в Минске больше недопустимы – Чубаров

Переговоры по Донбассу в Минске больше недопустимы – Чубаров
После того, как Беларусь отказалась голосовать за украинскую резолюцию в ООН, Минск нельзя оставлять местом, где проходят встречи и переговоры относительно ситуации на Донбассе, которая сложилась в связи с российской агрессией против Украины. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице на Фейсбук написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Вся суть правды состоит в том, что накануне заседания (15 ноября 2016 года) Третьего комитета ООН Россия предоставила Беларуси роль «шныря», нацеленного сорвать рассмотрение проекта Резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму», - подчеркнул он.

В то же время политик добавил, что всю ответственность за столь унизительную для Беларуси роль необходимо возложить на высшее руководство страны.

«Не остается сомнений и в том, что Минск недопустимо в дальнейшем оставлять местом проведения встреч и переговоров по всему перечню вопросов, которые связанны с агрессией России против Украины», - подчеркнул глава Меджлиса.

В свою очередь, пресс-секретарь белорусского МИДа Дмитрий Мирончик объяснил позицию страны, делегация которой в Третьем комитете Генассамблеи ООН намеревалась заблокировать рассмотрение всей повестки дня, а также не поддержала резолюцию о правах человека в аннексированном Крыму.
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