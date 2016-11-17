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Росія не має права перевозити кримчан на свою територію - МЗС

Росія не має права перевозити кримчан на свою територію - МЗС
У Міністерстві закордонних справ України висловили рішучий протест проти незаконного перевезення громадян України, яких наразі окупаційна влада Утримує в анексованому Криму, до території Російської Федерації. Про це повідомляє прес-центр МЗС на офіційному сайті відомства, передає replyua.net.

«Росія продовжує ігнорувати всі заклики української сторони та міжнародного співтовариства щодо дотримання прав громадян в анексованому Криму, які перед окупацією півострова були засуджені українськими судами та відбували термін покарання в АР Крим та місті Сімферополь», - зазначається у інформаційному листі. «Російська влада переглядає покарання, які вже раніше присудили в Україні, та переправляє українських громадян до території РФ для подальшого відбування покарання», - зауважили в МЗС.

За нормами міжнародного гуманітарного права, як наголошує зовнішньополітичне відомство України, країна-окупант не має права вивозити на свою територію людей з окупованої території. «У разі вчинення такого порушення, країна-окупант має нести міжнародну правову відповідальність», - наголосили в МЗС України. як повідомлялося, російські спецслужби вивезли одного з шістьох затриманих кримських мусульман до російської психлікарні.
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