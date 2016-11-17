Сегодня для Украины решится вопрос о безвизе

В четверг, 17 ноября, комитет представителей стран, входящих в Евросоюз, должен рассмотреть вопрос отмены визового режима между Украиной и ЕС, информирует replyua.net.
Если комитет примет положительное решение, какое он недавно также принял и в отношении Грузии, это будет означать, что для проведения межинституциональных переговоров появится согласованная позиция Евросоюза. Напомним, что позиция по отмене визового режима для Грузии была согласована еще 5 октября, и тогда комитет одобрил предложение отменить визовый режим для граждан Грузии. Однако также Совет Евросоюза высказался и за то, что безвиз для Грузии начнет действовать лишь после проработки механизма временного приостановления. Это значит, что Грузии, как и Украине, придется ждать, а сколько продлится это ожидание, никому неизвестно.
Практически все эксперты уверены в том, что решение по безвизу для Украины сегодня будет положительным, но процесс либерализации снова может затянуться на неопределенный срок только по причине того, что еще не разработан механизм приостановления безвиза. Напомним, что Петр Порошенко дал обещание, что до конца ноября визовый режим с ЕС будет отменен.
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