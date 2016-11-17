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Выход Кучмы из «Минска» может иметь серьезные последствия

Выход Кучмы из «Минска» может иметь серьезные последствия
Заявление Леонида Кучмы о возможном выходе из «Минска» было неожиданным, и оно может иметь серьезные последствия, вплоть до исчезновения Минских переговоров. Как сообщает replyua.net, об этом Слову и Делу рассказал Александр Горбатко, главный координатор «Донбасс SOS».

По его словам, Россия по плану меняла своих представителей в Минске, однако у Украины совсем другая ситуация. «В Украине четкая и ясная позиция руководителя о том, что он собирается выйти из переговорного процесса. Если есть результаты, то почему Кучма решил выйти? Не исключено, что после такого заявления группа вообще прекратит существование», отмечает Горбатко. По его мнению, единственными двигателями этого формата на сегодняшний день являются дорожная карта и нормандский формат, но, если дорожную карту выпишут так, что она не вызовет протестов и волнений населения, можно будет рассчитывать на какие-то результаты.

Однако, считает эксперт, если появятся спорные вопросы, а население откажется поддерживать дорожную карту, начнется мощное противостояние, и контактная группа может прекратить существование.
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