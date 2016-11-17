валюта
СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Таран: принятые резолюции ничем не заканчиваются

Таран: принятые резолюции ничем не заканчиваются
73 государства поддержали резолюцию по Крыму, инициированную Украиной, и в этой резолюции Россия была названа страной-оккупантом.

Как передает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Сергей Таран. По словам политолога, такие резолюции, как правило, не имеют продолжения, и это является обычным декларативным шагом, однако резолюция даст возможность Украине продвигать дискуссию о Крыме на мировой арене. «Что значит принятие этой резолюции? Оккупационный статус Крыма готова признать не одна Украина, но и еще десятки стран, но это не значит, что страны, поддержавшие Украину, завтра пришлют военный контингент, чтобы вместе с Украиной сражаться против России», отмечает Таран. По словам политолога, в этой ситуации Украина лишь сможет продолжать разговоры о продлении санкций, о новых инструментах давления на РФ.

«На международной арене нет такой исполнительной службы вроде международной полиции, которая бы воплотила решение в жизнь. Такие резолюции ничем не заканчиваются, но они дают возможность привлечь новые инструменты. В данном случае Киев может воспользоваться риторикой, во время которой будет ссылаться на принятую резолюцию», считает Таран.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Украинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
16 ноя 2016
29963

Огрызко: Телефонный разговор Трампа с Порошенко подтвердил, что республиканец всерьез займется Украиной

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко проанализировал первый официальный разговор новоизбранного президента США Дональда Трампа з президентом Украины Петром Порошенко. Дипломат уверен,

16 ноя 2016
18493

Експерт про відмову Росії від Римського статуту: у Кремлі істерика

Реакція Кремля на визнання Міжнародним кримінальним судом дій Росії у Криму та на Донбасі агресією була практично блискавичною – Путін заявив про відмову від ратифікації Римського статуту. Чи


Свежие новости

Сегодня для Украины решится вопрос о безвизе

Хиллари Клинтон: Не теряйте веры в Америку, боритесь за наши ценности – и никогда не сдавайтесь

Клинтон впервые выступила перед американцами после выборов

Стало известно место пребывания Эки Згуладзе

Публицист: Путину нужно только одно

Россия и Канада провели тайные переговоры по Украине – СМИ

Меркель и Обама представили совместную «пессимистичную» статью о глобализации

Березовец: Теперь стало понятно, почему Новинский вел себя так разнузданно и нагло

Лукашенко – яркий пример «дружеского» кидалова – эксперт

Перед новогодними праздниками в Днепре появится Луна-парк

Тед Круз может получить от Трампа очень высокую должность

Юрий Фельштинский: президентство Трампа может стать кошмаром

СМИ: арест Улюкаева свидетельствует о войне в Кремле

Выход Кучмы из «Минска» может иметь серьезные последствия

Крым рискует вернуться в 1954 год – блогер

Таран: принятые резолюции ничем не заканчиваются

Хан приглашает на ПМЖ в Лондон американцев, недовольных избранием Трампа

Китайские ученые впервые изменили гены

Сенат США готовит большой сюрприз для России

Самый популярный индийский актер снимется в российском фильме

 Новости за день