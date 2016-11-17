Таран: принятые резолюции ничем не заканчиваются

73 государства поддержали резолюцию по Крыму, инициированную Украиной, и в этой резолюции Россия была названа страной-оккупантом.
Как передает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Сергей Таран. По словам политолога, такие резолюции, как правило, не имеют продолжения, и это является обычным декларативным шагом, однако резолюция даст возможность Украине продвигать дискуссию о Крыме на мировой арене. «Что значит принятие этой резолюции? Оккупационный статус Крыма готова признать не одна Украина, но и еще десятки стран, но это не значит, что страны, поддержавшие Украину, завтра пришлют военный контингент, чтобы вместе с Украиной сражаться против России», отмечает Таран. По словам политолога, в этой ситуации Украина лишь сможет продолжать разговоры о продлении санкций, о новых инструментах давления на РФ.
«На международной арене нет такой исполнительной службы вроде международной полиции, которая бы воплотила решение в жизнь. Такие резолюции ничем не заканчиваются, но они дают возможность привлечь новые инструменты. В данном случае Киев может воспользоваться риторикой, во время которой будет ссылаться на принятую резолюцию», считает Таран.
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