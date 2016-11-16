Профсоюзы передумали митинговать

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17 ноября профсоюзы анонсировали массовые протесты под стенами Верховной Рады Украины, но за день до мероприятия решили перенести свой митинг на другой день. Такое решение они объяснили тем, что депутаты перенесли рассмотрение Госбюджета-2017, который планировалось внести на повестку дня в четверг 17 ноября.На сайте Федерации профсоюзов Украины говорится, что митинги не отменяются, а просто переносятся в связи с переносом рассмотрения Госбюджета-2017. «Мы получили информацию, что бюджет еще дорабатывается и будет рассмотрен в начала декабря, поэтому было принято решение отменить массовые протесты», – говорится в информационном сообщении.В своем информационном посыле профсоюзы в очередной раз отметили свои основные требования, среди них: отмена пенсионного возраста для пенсионеров, которые продолжают работать, погашение всех долгов по зарплате, повышение пенсий, стипендий, возобновление государственных программ по обеспечению санитарно-курортного лечения для рабочего класса. Профсоюзы настаивают на встрече с Президентом, Премьером, главой парламента и руководителями всех фракций.