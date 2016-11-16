валюта
СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Профсоюзы передумали митинговать

Профсоюзы передумали митинговать
17 ноября профсоюзы анонсировали массовые протесты под стенами Верховной Рады Украины, но за день до мероприятия решили перенести свой митинг на другой день. Такое решение они объяснили тем, что депутаты перенесли рассмотрение Госбюджета-2017, который планировалось внести на повестку дня в четверг 17 ноября.

На сайте Федерации профсоюзов Украины говорится, что митинги не отменяются, а просто переносятся в связи с переносом рассмотрения Госбюджета-2017. «Мы получили информацию, что бюджет еще дорабатывается и будет рассмотрен в начала декабря, поэтому было принято решение отменить массовые протесты», – говорится в информационном сообщении.

В своем информационном посыле профсоюзы в очередной раз отметили свои основные требования, среди них: отмена пенсионного возраста для пенсионеров, которые продолжают работать, погашение всех долгов по зарплате, повышение пенсий, стипендий, возобновление государственных программ по обеспечению санитарно-курортного лечения для рабочего класса. Профсоюзы настаивают на встрече с Президентом, Премьером, главой парламента и руководителями всех фракций.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
15 ноя 2016
41817

На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих


Свежие новости

Солодкі мрії Юлії Тимошенко

Блогер розповів як падають доходи спонсорів терористів

Профсоюзы передумали митинговать

Украинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист

Отто Стойка: в Украине каждый год на антибиотики тратят 15 млрд гривен

Кирилл Сазонов определил главный приоритет Кремля

У "Київводоканалі" закликають мешканців столиці відповідально ставитися до справності лічильників

Прокурор вимагає ввести нову заставу для Ємельянова

НАБУ закликає посадити Магуту під варту

Новинський закликає допитати Януковича щодо УПЦ

Роман Цымбалюк опять разозлил москвичей

25 лет назад Трампу говорил «спасибо» даже Леонид Гайдай

Путін не уникне відповідальності - МЗС України

Политологи прогнозируют досрочные выборы в Украине

Каспаров: победа Трампа – это успех Путина

Названы украинские города с худшей транспортной инфраструктурой

В России периодически ищут актеров на хорошо оплачиваемую роль «украинского диверсанта»

Харківська суддя "насудила" на будинок і не вказала його в декларації (ВІДЕО)

Премьер пообещал разобраться со «страшными» платежками в Киеве

Магда: За толпами проплаченных протестов в Киеве торчат уши Путина

 Новости за день